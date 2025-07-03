В конце июня киевское Динамо объявило о прекращении сотрудничества с Валерием Лучкевичем, у которого закончился контракт.

Защитник в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, почему не смог проявить себя в составе бело-голубых.

«У меня было мало игрового времени, чтобы проявить себя и показать себя на игровом поле. Я не считаю, что травма помешала проявить себя, потому что пропустил только две недели, которые совпали с паузой на сборные.

Просто где-то хотелось на эмоциях показать себя с лучшей стороны с первых дней, а переход с искусственного на натуральный газон плюс нагрузки в Динамо дали о себе знать. Я понимаю, что это в какой-то мере оправдание, но это произошло. Такое в жизни случается».