Сергей Стаднюк

В контрольном матче в Каменце-Подольском Буковина на выезде уверенно одолела местный Эпицентр.

Гости встретились с новичком Премьер-лиги. Однако представителю Первой лиги это не помешало продолжить свою удачную серию в межсезонье. Счет в матче открыл Андрейчук, который удачно сыграл на добивании после удара Бойчука. В конце первого тайма обе команды имели ещё моменты, но реализовать их не удалось.

Во втором тайме тренерский штаб Буковины полностью изменил состав, и уже на 53-й минуте новая атакующая комбинация принесла второй гол – Тищенко точным ударом реализовал передачу Бойчука. Эпицентр пытался сократить отставание, однако оборона и вратарь Буковины уверенно справились со всеми угрозами.

К вашему вниманию обзор матча.

Это уже четвёртая подряд «сухая» победа команды Сергея Шищенко. Следующий спарринг черновчане проведут 19 июля в Винниках против Руха.

Контрольный матч

Эпицентр – Буковина 0:2

Голы: Андрейчук, 12, Тищенко, 53

Эпицентр (стартовый состав): Белик, ГНП*, Григоращук, Мороз, Климетс, Миронюк, Беженар, Демченко, Янаков, ГНП, Борячук.

Запасные: Бушняк, ГНП, Савчук, Кристин С., Кристин В., Танчик, Запорожец, Ляшенко, Сидун.

Буковина (1 тайм): Пеньков, Стасюк, Безуглый, Прокопчук, Саков, Витенчук, Груша, Плакса, Кожушко, Дахновский, Андрейчук.

Буковина (2 тайм): Каневцев, Шинкаренко (ГНП, 78), Бусько, Карась, Морговский, Кольцов, Тищенко, Бойчук, Подлепенец (Глущук, 70), Килевой, Гончарук.

* ГНП – игрок на просмотре