Буковина одержала четвертую победу подряд под руководством Шищенко, обыграв новичка УПЛ. Видео
Бывший тренер Оболони и Полесья пока что не играет даже вничью во главе команды из Черновцов
18 минут назад
В контрольном матче в Каменце-Подольском Буковина на выезде уверенно одолела местный Эпицентр.
Гости встретились с новичком Премьер-лиги. Однако представителю Первой лиги это не помешало продолжить свою удачную серию в межсезонье. Счет в матче открыл Андрейчук, который удачно сыграл на добивании после удара Бойчука. В конце первого тайма обе команды имели ещё моменты, но реализовать их не удалось.
Во втором тайме тренерский штаб Буковины полностью изменил состав, и уже на 53-й минуте новая атакующая комбинация принесла второй гол – Тищенко точным ударом реализовал передачу Бойчука. Эпицентр пытался сократить отставание, однако оборона и вратарь Буковины уверенно справились со всеми угрозами.
К вашему вниманию обзор матча.
Это уже четвёртая подряд «сухая» победа команды Сергея Шищенко. Следующий спарринг черновчане проведут 19 июля в Винниках против Руха.
Контрольный матч
Эпицентр – Буковина 0:2
Голы: Андрейчук, 12, Тищенко, 53
Эпицентр (стартовый состав): Белик, ГНП*, Григоращук, Мороз, Климетс, Миронюк, Беженар, Демченко, Янаков, ГНП, Борячук.
Запасные: Бушняк, ГНП, Савчук, Кристин С., Кристин В., Танчик, Запорожец, Ляшенко, Сидун.
Буковина (1 тайм): Пеньков, Стасюк, Безуглый, Прокопчук, Саков, Витенчук, Груша, Плакса, Кожушко, Дахновский, Андрейчук.
Буковина (2 тайм): Каневцев, Шинкаренко (ГНП, 78), Бусько, Карась, Морговский, Кольцов, Тищенко, Бойчук, Подлепенец (Глущук, 70), Килевой, Гончарук.
* ГНП – игрок на просмотре
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