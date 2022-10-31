Буяльский назвал главную проблему «Динамо» в начале сезона

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский высказался по поводу победы в матче десятого тура УПЛ против «Кривбасса» (3:1). Слова хавбека передает пресс-служба криворожан.

А мы только и делаем, что переезжаем с места на место. Полноценного восстановления после матчей и подготовки к следующим играм сейчас почти нет. Можно сказать, что мы играем на том фундаменте, который заложили в процессе межсезонной подготовки.

Прекрасно знали, как играют команды Вернидуба: они всегда бьются с первой минуты и до последней. Так было и сегодня. «Кривбасс» в начале матча хорошо нас прессинговал. Минут на 10-15 мы в определенной степени потерялись на футбольном поле. Но потом игра у нас пошла, забили два мяча. Появилась уверенность в собственных действиях, и это позволило нам одержать победу.