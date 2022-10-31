Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Буяльский назвал главную проблему «Динамо» в начале сезона

После следующей недели она уже станет неактуальной
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 17:26
Буяльский назвал главную проблему «Динамо» в начале сезона
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский высказался по поводу победы в матче десятого тура УПЛ против «Кривбасса» (3:1). Слова хавбека передает пресс-служба криворожан.

Наши соперники по чемпионату Украины готовятся к матчам в недельном цикле. И у них больше времени на эту подготовку, на то, чтобы детально разобрать нашу игру.

А мы только и делаем, что переезжаем с места на место. Полноценного восстановления после матчей и подготовки к следующим играм сейчас почти нет. Можно сказать, что мы играем на том фундаменте, который заложили в процессе межсезонной подготовки.

Прекрасно знали, как играют команды Вернидуба: они всегда бьются с первой минуты и до последней. Так было и сегодня. «Кривбасс» в начале матча хорошо нас прессинговал. Минут на 10-15 мы в определенной степени потерялись на футбольном поле. Но потом игра у нас пошла, забили два мяча. Появилась уверенность в собственных действиях, и это позволило нам одержать победу.

Напомним, «Динамо» вылетело из еврокубков и после матча с «Фенербахче» переездов станет меньше.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кривбасс Динамо Киев Виталий Буяльский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Футбол Украинская Премьер-лига
10:59
Лига Европы. «Динамо» – «Фенербахче». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Динамо» – «Фенербахче». Онлайн трансляция
Футбол Лига Европы UEFA
07:06
Дубль Буяльского принес ему звание лучшего игрока 10-го тура УПЛ
Дубль Буяльского принес ему звание лучшего игрока 10-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 22:27
Хавбек «Динамо» пообещал сделать все, чтобы выйти из черной полосы
Хавбек «Динамо» пообещал сделать все, чтобы выйти из черной полосы
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 19:14
Голкипер «Динамо»: «Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве матча с «Кривбассом»
Голкипер «Динамо»: «Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве матча с «Кривбассом»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 17:54
Караваев: «На «Динамо» всегда будет давление, когда нет результатов, но дальше все пойдет лучше»
Караваев: «На «Динамо» всегда будет давление, когда нет результатов, но дальше все пойдет лучше»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 16:31

Новости: Футбол

Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Лига чемпионов UEFA
12:03
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Сборная Украины
11:31
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Украинская Премьер-лига
10:59
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Украинская Премьер-лига
10:34
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Украинская Премьер-лига
10:18
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Лига чемпионов UEFA
09:53
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Украинская Премьер-лига
09:31
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
Серия А (Италия)
09:19
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Лига чемпионов UEFA
08:53
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости