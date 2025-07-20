Бывший вратарь ряда команд УПЛ и сборной Украины Юрий Панькив прокомментировал свое назначение на должность спортивного директора академии Руха. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Я завершил игровую карьеру в Руке, так что рад теперь присоединиться к жёлто-чёрной семье как спортивный директор клубной академии. Благодарен руководству за такое доверие. В клубе работают настоящие профессионалы, которые в совершенстве знают, за что они отвечают и какие обязанности на них возложены. Приятно, что я получил возможность поделиться своим опытом с молодыми футболистами и хочется помочь им развиваться в правильном направлении.

Молодые игроки нуждаются в индивидуальном и тщательном подходе. Им нужно усвоить, что футбол - это большой ежедневный труд, и процесс обучения является непрерывным. Есть много талантливых игроков, но этот талант нужно развивать. В академии Руха занимаются очень талантливые дети, но, кроме того, они очень трудолюбивы и постоянно доказывают, что находятся здесь не просто так, а потому, что обладают исключительными качествами как игровыми, так и ментальными.

Наша задача - правильно направить этих ребят и помогать им развиваться. В их возрасте я совершал определенные ошибки, так что теперь хочется застраховать детей от этого и делиться с ними своим опытом, - рассказал Паньків.