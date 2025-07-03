Бывший игрок сборной Украины в 34 года получил новый контракт
Детали нового соглашения
около 1 часа назад
Игорь Пластун / Фото - KAS Eupe
Экс-футболист сборной Украины Игорь Пластун договорился с бельгийским Эйпеном о продлении контракта на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.
34-летний центрбек присоединился к Эйпену в начале 2025 года, сыграв в пяти матчах второго по силе дивизиона чемпионата Бельгии.
34-летний Пластун также имеет опыт выступлений за Оболонь. Карпаты, Гент (Бельгия). Лудогорец (Болгария), Ордабасы (Казахстан).
Игорь провел пять матчей за национальную сборную Украины четыре матча в период с 2018 по 2019 год.