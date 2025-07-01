Бывший защитник Интер Майами, Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов объяснил, почему получал недостаточно игровой практики при Мирче Луческу.

Тогда мне было 19 лет. Первый год вообще не играл, 2-3 игры сыграл. Второй год лучше – где-то 15 игр сыграл из 30 в чемпионате. Тогда в Шахтере были Кучер, Ракицкий, Чигринский, Ищенко, Чижов и я. На месте тренера я сам бы себя не ставил, 19-летнего парня.

Он выбирает одного игрока, которого хочет ставить. А есть и обратная ситуация, когда он выбирает другого игрока. Тот всегда в случае поражения будет виноват. В Шахтере это был периодами я, периодами Вася Кобин. Кто виноват? Невестка! Вася мог вообще в заявке не быть, но был виноват.

Пять правоногих защитников на одну позицию. Потому что левый центральный защитник уже забронирован для Раки. И нужно ставить или Кучера, или меня, или Чижа, или Ищенко, или Чигринского. Ты понимаешь перед началом чемпионата, что вряд ли будешь 30 игр играть.

Наверное, такая хорошая черта Луческу как коуча – он очень хитрый по-спортивному. Он наперед знает, что сказать на пресс-конференции, как замотивировать того или иного футболиста, просто даже словами какому-то одному журналисту. В плане вот этих тактических игр, наверное, никого лучше него я не видел.