Бывший капитан Динамо Николай Морозюк признался, какой стиль футбола ему по душе.

Я не подходил под стиль Динамо? Честно говоря, не знаю... Терпеть не могу донецкий Шахтёр, но их стиль почему-то всегда был мне ближе. Ты, наверное, согласишься со мной, что Шахтёр – это всегда контроль мяча, через пас, комбинационный футбол, а Динамо – это больше атлетика, скорость, контратаки.

Единственный период, когда я получал огромное удовольствие от футбола в Динамо, это когда мы перешли на тактику с пятью защитниками, где у меня был карт-бланш. С меня сняли ответственность за оборону, потому что это далеко не моя сильная сторона, но у меня были развязаны руки с точки зрения атаки. Я чувствовал себя просто фантастически. Это были мои лучшие сезоны. Я по системе гол + пас показал довольно хороший результат. Но это длилось не так долго.