Бывший капитан Динамо заявил, что ему ближе стиль Шахтера
Универсальный футболист своего времени играл за другой донецкий клуб
42 минуты назад
Бывший капитан Динамо Николай Морозюк признался, какой стиль футбола ему по душе.
Я не подходил под стиль Динамо? Честно говоря, не знаю... Терпеть не могу донецкий Шахтёр, но их стиль почему-то всегда был мне ближе. Ты, наверное, согласишься со мной, что Шахтёр – это всегда контроль мяча, через пас, комбинационный футбол, а Динамо – это больше атлетика, скорость, контратаки.
Единственный период, когда я получал огромное удовольствие от футбола в Динамо, это когда мы перешли на тактику с пятью защитниками, где у меня был карт-бланш. С меня сняли ответственность за оборону, потому что это далеко не моя сильная сторона, но у меня были развязаны руки с точки зрения атаки. Я чувствовал себя просто фантастически. Это были мои лучшие сезоны. Я по системе гол + пас показал довольно хороший результат. Но это длилось не так долго.
Больше всего матчей в карьере Морозюк провел за уже несуществующий донецкий Металлург. Но самым результативным универсальный игрок был в Динамо: 9 голов и 24 ассиста в 117 играх. Также выступал за Ризеспор (74 игры), Динамо-2 (44), Оболонь (17), Ипсонас (ранее Красава, 15) и Кривбасс (12).
Морозюк также вспомнил, как происходила оккупация Донецка.
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