Бывший футболист донецкого Металлурга и сборной Украины Николай Морозюк вспомнил, как происходила оккупация Донецка россиянами в 2014 году.

Такой бред... У нас была поездка в Крым, мы выезжаем из Донецка на автобусе, потому что тогда самолеты уже не летали. Мы выезжаем, первый блокпост, стоят плиты, надо змейкой ехать... На блокпосту сидит какой-то бродяга, очки как у Рэмбо, зубочистка, полосатая х**ня. Заходит, такой дрищ, непонятно кто это, с калашом. Разговаривает с нами так, как будто мы какое-то дерьмо. Я смотрю, думаю: «Кто это такой? Что это за люди?» И никто не мог понять, кто это такие.

Потом мы вернулись, и в центре города захватили администрацию. И также эти дебилоиды ходили, гуляли себе, неадекватные, обкуренные, обнюханные, пьяные. Также со оружием ходят по городу, где самые популярные рестораны, где футболисты все были. Все между собой думали: «Кто это такие?» И полиция никак не реагировала.

Закончился сезон, я улетел из аэропорта в Нидерланды. Через 10 дней я уже смотрел в новостях, что этого аэропорта уже нет. И для меня это был шок. Даже не мог подумать, что такое может быть.