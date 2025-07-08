Экс-игрок сборной Украины об оккупантах: «Дебилоиды, неадекватные, обкуренные, обнюханные, бухие»
Морозюк вспомнил, как происходила оккупация Донецка
около 1 часа назад
Бывший футболист донецкого Металлурга и сборной Украины Николай Морозюк вспомнил, как происходила оккупация Донецка россиянами в 2014 году.
Такой бред... У нас была поездка в Крым, мы выезжаем из Донецка на автобусе, потому что тогда самолеты уже не летали. Мы выезжаем, первый блокпост, стоят плиты, надо змейкой ехать... На блокпосту сидит какой-то бродяга, очки как у Рэмбо, зубочистка, полосатая х**ня. Заходит, такой дрищ, непонятно кто это, с калашом. Разговаривает с нами так, как будто мы какое-то дерьмо. Я смотрю, думаю: «Кто это такой? Что это за люди?» И никто не мог понять, кто это такие.
Потом мы вернулись, и в центре города захватили администрацию. И также эти дебилоиды ходили, гуляли себе, неадекватные, обкуренные, обнюханные, пьяные. Также со оружием ходят по городу, где самые популярные рестораны, где футболисты все были. Все между собой думали: «Кто это такие?» И полиция никак не реагировала.
Закончился сезон, я улетел из аэропорта в Нидерланды. Через 10 дней я уже смотрел в новостях, что этого аэропорта уже нет. И для меня это был шок. Даже не мог подумать, что такое может быть.
Больше всего матчей в карьере Морозюк провел за уже несуществующий донецкий Металлург. Но наиболее результативным универсальный игрок был в Динамо: 9 голов и 24 ассиста в 117 играх. Также выступал Ризеспор (74 игры), Динамо-2 (44), Оболонь (17), Ипсонас (ранее Красава, 15) и Кривбасс (12).
Морозюк также рассказал о своем возвращении в киевское Динамо.