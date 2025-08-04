Бывший нападающий Колоса устроился в Европе
Дебют не за горами
около 2 часов назад
Микола Ковталюк / Фото - ФК Колос
Бывший нападающий Колоса Николай Ковталюк в новом сезоне будет выступать в румынской Суперлиге.
Местный Ботошани сообщил, что 30-летний нападающий перешел в команду на правах свободного агента. Соглашение подписано по схеме 1+1.
Дебютировать за новую команду Ковталюк может сегодня вечером в матче 4 тура Суперлиги против Рапида. (21:30).
Ковталюк присоединился к Колосу в зимнее межсезонье 2024/25. За полгода Николай провел за ковальскую команду 18 матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
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