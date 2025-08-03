Павел Василенко

Колос официально объявил об уходе правого защитника Стефана Влада.

Румынский футболист продолжит свою карьеру в венгерском клубе Дьёр, сообщает пресс-служба Колоса. Условия перехода игрока пока не разглашаются.

«Наш клуб благодарит Стефана за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере», – написала пресс-служба клубу из Коваливки.

Стефан присоединился к украинскому клубу в январе 2025 года. Всего за команду защитник сыграл шесть матчей и отдал одну голевую передачу.

В первом туре УПЛ Колос на своем поле победил Кривбасс со счетом 2:1.