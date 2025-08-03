Колос прекратил сотрудничество с легионером
Футболист уже нашел новую команду
около 1 часа назад
Фото – ФК Колос
Колос официально объявил об уходе правого защитника Стефана Влада.
Румынский футболист продолжит свою карьеру в венгерском клубе Дьёр, сообщает пресс-служба Колоса. Условия перехода игрока пока не разглашаются.
«Наш клуб благодарит Стефана за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере», – написала пресс-служба клубу из Коваливки.
Стефан присоединился к украинскому клубу в январе 2025 года. Всего за команду защитник сыграл шесть матчей и отдал одну голевую передачу.
В первом туре УПЛ Колос на своем поле победил Кривбасс со счетом 2:1.
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