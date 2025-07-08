Бывший форвард Ювентуса и Ромы поляк Збигнев Бонек, который выступал за туринцев с 1982 по 1985 год, а затем за римлян до 1988-го, поделился мнением о выступлениях украинского нападающего Артема Довбика в составе Ромы.

«Он забил много голов, но я хотел бы видеть, как он больше взаимодействует с партнерами: когда ему подают правильный пас, чтобы он умел им воспользоваться. В любом случае, он забил 17 голов и остается отличной инвестицией», – сказал Бонек для TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Il Tempo.

Напомним, Артем присоединился к столичному клубу летом 2024 года, перейдя из Жироны за 30,5 миллиона евро без учета бонусов, по данным портала Transfermarkt.

В своем первом сезоне за римлян форвард сборной Украины провел 45 матчей во всех турнирах, отметился 17 голами и двумя ассистами. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее итальянский политик раскритиковал Довбика.