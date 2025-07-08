Известный итальянский политик и лидер партии Forza Italia в Сенате Маурицио Гаспарри, который является давним болельщиком Ромы, поделился мнением о позиции основного нападающего на следующий сезон. По его словам, он надеется, что Артем Довбик покинет команду.

«Не знаю, кто им будет, но надеюсь, что они не будут ставить Довбика. Он забил немного голов, потому что просто стоит там - иногда мяч от него отскакивает и залетает в ворота. Даже кто-то неизвестный был бы лучше, но Довбик, надеюсь, уйдет. Ретеги? Возможно, ранее его недооценивали, но с Гасперини он взорвался, это был бы лучший вариант, учитывая прошлый сезон. С Довбиком мы достаточно настрадались, кто угодно подойдет», - сказал Гаспарри для Romanews.

Напомним, украинский форвард перебрался в столичный клуб летом 2024 года из Жироны. Сумма сделки составила 30,5 миллионов евро без учета бонусов, согласно информации с портала Transfermarkt.

В своем первом сезоне за римлян Довбик провел 45 матчей, отличившись 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года, а нынешняя рыночная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жирона может получить немалые деньги за трансфер Довбика из Ромы в другой клуб.