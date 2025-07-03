Бывший вингер Динамо и Зари Денис Антюх назвал причины провала нападающего Эдуарда Герреро в столичном клубе.

Я думаю, нет сомнений в том, что у него есть футбольное качество и мастерство, ведь все видели, как он играл за Зарю. Хороший игрок. Как к человеку, к нему также вообще не было никаких вопросов. Он был в коллективе, все с ним отлично общались и дружили. Мы до сих пор поддерживаем связь.

Не знаю, почему у него не получается в Динамо, и почему он показывает такую игру, как в Заре. Я считаю, что у него еще есть шанс. Возможно, не с первого, а со второго сезона он покажет себя с лучшей стороны и начнет хорошо играть и забивать. Тогда все скажут: «Дождались. Адаптация прошла».

Не могу сказать, что в Заре Герреро делал на поле все, что хотел. Конечно, он мог где-то и сместиться влево или вправо. Не было зависимости от позиции центрального нападающего в плане того, что он должен был находиться только в створе ворот и цепляться. Возможно, в Заре у него было больше свободы действий. Однако я не знаю, какие сейчас к Герреро требования у главного тренера Динамо. Плюс в Заре у него была уверенность. Он забивал. Ему доверяли, и он делал результат, – рассказал Антюх в интервью «Украинскому футболу».