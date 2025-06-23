Бывший тренер сборной Украины и вице-президент УАФ Алексей Михайличенко ответил, стоит ли уже сейчас освобождать нынешнего наставника «сине-желтых» Сергея Реброва.

Знаете, все будет зависеть от результата в отборе на чемпионат мира-2026. У Реброва ещё есть время на подготовку. Ответить на критику можно только результатом, поэтому я бы оценивал его работу именно после отборочных матчей на мундиаль. Поэтому подождём. Не могу сказать, что игроки не хотят играть за сборную или недобросовестно относятся к своей работе, но есть причины, которые мешают выступать им на своем привычном уровне.

Многие критикуют нынешний чемпионат Украины. Однако, на мой взгляд, самое важное было сохранить его во время войны, а не приостановить на год-два. Я уверен, если бы была эта пауза, то 50-70% клубов просто не существовало бы уже. Нужно принимать наш футбол сегодня таким, каков он есть, учитывая реалии, и радоваться тем победам, которые у нас есть. Таким образом мы показываем всему миру, что мы существуем, работаем, творим и играем, – сказал Михайличенко в интервью «Украинскому футболу».