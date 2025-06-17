Бывший тренер Динамо не советует Забарному переходить в ПСЖ
Специалист поделился своим мнением о лидере сборной Украины
около 1 часа назад
Бывший главный тренер киевского Динамо и национальной сборной Украины Алексей Михайличенко в интервью сайту «Украинский футбол» высказался о центральном защитнике Борнмута Илье Забарном и его возможном трансфере в ПСЖ.
«Я очень рад за Забарного. Мы иногда общаемся, я могу ему позвонить, спросить как у него дела. Илья очень сильно прибавил в Борнмуте и играет на высоком уровне в английском чемпионате, а это очень сложно.
У Забарного нет провалов. Да, он может в одном матче сыграть лучше, в другом хуже, но свою планку Илья никогда не опускает.
Честно говоря, я хочу, чтобы Забарный остался в английской Премьер-лиге. Мне кажется, что это будет лучше для него. Думаю, к Илье должен быть интерес от хороших клубов АПЛ. Однако решать только ему».
Забарный является воспитанником Академии киевского Динамо. Из столичного клуба в Борнмут он перешел зимой 2023 года за 22,7 млн евро.
Забарный в кампании 2024/25 провел за «вишен» 39 матчей в этих официальных турнирах: одна результативная передача.
Transfermarkt оценивает 22-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.