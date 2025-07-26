Экс-тренер Динамо и сборной Украины Леонид Буряк поделился впечатлениями после первого матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0). Его слова приводит Sport-Express.

Динамо и Хамрун - команды разного уровня. Об этом отмечали и тренеры. Я думаю, Динамо неплохо подготовилось. Если на сборах результаты были не очень, то вчера мы победили, но судить о чем-то пока сложно. Хамрун - неплохая команда, но это Мальта. Так что не будем петь дифирамбы после 3:0, мы прекрасно понимаем, что такое Мальта и футбол на данном этапе. Динамо создало много моментов и уже можно сказать, что в распоряжении киевской команды есть 20-25 хороших футболистов.

Пока без Буяльского и Ярмоленко очень сложно представить Динамо. Надо, чтобы молодежь быстрее становилась на ноги. Тот же Супряга, Пихальонок, Брагару, Бражко. У нас много футболистов, от которых мы многого ждем, - рассказал Буряк.