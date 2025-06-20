Бывший тренер Динамо Иожеф Сабо оценил выступление нападающего молодежной сборной Украины и киевского клуба Владислава Ваната на Евро-2025 (U-21) как провальное. Специалист не верит в интерес Арсенала и Манчестер Юнайтед к футболисту.

Такой у него класс. Он может забивать только в нашем чемпионате, который сейчас низкого уровня, а в международных играх Ваната не видно. Я вообще не верю, что Ванатом интересуются Арсенал и Манчестер Юнайтед. Его журналисты пиарят, так же как и Судакова с Шапаренко, который тоже исчез.

Да не будет Ванат играть в АПЛ! Ну не дано ему это, поймите. А если его и купят, то будет сидеть в запасе, в случае, когда вообще в заявку попадет. Это мое мнение. Посмотрите на Довбика в Роме. Он же вообще не двигается, стоит, как приклеенный, возле защитника, – заявил Сабо в интервью BLIK.ua.