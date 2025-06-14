Итальянская Парма рассматривает возможность приглашения Даниеле Де Росси на должность главного тренера. Бывший наставник Ромы может возглавить крестоносцев после ухода Кристиана Киву, который недавно принял предложение Интера.

На радаре у руководства клуба также значатся Паоло Ваноли, который ранее работал с Торино, и Раффаэле Палладино, который возглавлял Фиорентину, сообщило Football Italia.

Де Росси ранее возглавлял Рому с января по сентябрь 2024 года, однако из-за неудовлетворительных результатов был отправлен в отставку. Теперь он может иметь шанс реабилитироваться уже в другом проекте Серии А.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик заинтересовал Бешикташ.