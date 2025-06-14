Бывший тренер Довбика может возглавить Парму
Даниэль Де Росси заинтересовал Парму
около 3 часов назад
Даниэле Де Росси/фото: Getty Images
Итальянская Парма рассматривает возможность приглашения Даниеле Де Росси на должность главного тренера. Бывший наставник Ромы может возглавить крестоносцев после ухода Кристиана Киву, который недавно принял предложение Интера.
На радаре у руководства клуба также значатся Паоло Ваноли, который ранее работал с Торино, и Раффаэле Палладино, который возглавлял Фиорентину, сообщило Football Italia.
Де Росси ранее возглавлял Рому с января по сентябрь 2024 года, однако из-за неудовлетворительных результатов был отправлен в отставку. Теперь он может иметь шанс реабилитироваться уже в другом проекте Серии А.
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