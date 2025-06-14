27-летний нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клубную прописку уже этим летом. Интерес к украинскому нападающему проявляют сразу несколько известных европейских команд, а новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини, по слухам, не видит его в своих дальнейших планах.

Как сообщает Mali, одним из главных претендентов на Довбика стал Бешикташ. Стамбульский клуб рассматривает вариант аренды. Окончательное решение по возможному переходу должен принять новый спортивный директор черно-белых.

Рома завершила сезон 2024/25 на пятом месте в Серии А, что позволило клубу прямо попасть в групповую стадию Лиги Европы.

В прошедшем сезоне Довбик сыграл за римлян 45 матчей во всех соревнованиях, отметившись 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинского нападающего составляет 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гасперини принял важное решение относительно Довбика.