Бывший вингер Кривбасса и Руха, а также еще два игрока находятся на просмотре в Ворскле
Известно, как планирует усилить команду Любенович, чтобы вернуть ее в УПЛ
около 1 часа назад
Владислав Семотюк / Фото — Рух Львов
Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал, кто может усилить Ворсклу, которая вылетела в Первую лигу.
По моей информации, на тренировке Ворсклы были замечены бывшие подопечные Любеновича по Минаю Прихна, Семотюк, Дмитрук.
Пришел Арсич из Черноморца. Сейчас тренируется Юрий Тлумак, экс-игрок Руха и Карпат.
В новом сезоне Ворскла будет играть во втором по силе дивизионе Украины. Полтавчане уже узнали свой календарь Первой лиги. В стартовом туре им будет противостоять Феникс-Мариуполь.
Напомним, начиная с кампании-2025/26 ПФЛ вернулась к формату проведения Первой лиги с 16 командами в два круга.