Сергей Стаднюк

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал, кто может усилить Ворсклу, которая вылетела в Первую лигу.

По моей информации, на тренировке Ворсклы были замечены бывшие подопечные Любеновича по Минаю Прихна, Семотюк, Дмитрук. Пришел Арсич из Черноморца. Сейчас тренируется Юрий Тлумак, экс-игрок Руха и Карпат. Михаил Спиваковский

В новом сезоне Ворскла будет играть во втором по силе дивизионе Украины. Полтавчане уже узнали свой календарь Первой лиги. В стартовом туре им будет противостоять Феникс-Мариуполь.

Напомним, начиная с кампании-2025/26 ПФЛ вернулась к формату проведения Первой лиги с 16 командами в два круга.