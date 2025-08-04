Бывший вратарь ЛНЗ дебютировал на Туманном Альбионе
Украинец впервые пропустил в составе Данди
39 минут назад
Евгений Кучеренко / Фото - Данди Юнайтед
Бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко впервые вышел в составе Данди Юнайтед в рамках 1 тура Премьер-лиги против Фолкерка (2:2).
Команда украинца дважды вела в счете, однако футболистам Фолкерка удалось свести матч к ничьей.
25-летний Кучеренко в трех матчах после переезда в Шотландию пропустил 2 гола и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.
Надежная игра Кучеренко ранее способствовала выходу Данди Юнайтед в следующий раунд Лиги конференций.