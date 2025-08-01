Данди Юнайтед с украинцем Евгением Кучеренко в воротах минимально обыграл УНА Штрассен в ответном матче 2 квалификационного раунда Лиги конференций (0:1).

Вторая минимальная победа над представителем Люксембурга вывела команду из Шотландии в следующий раунд ЛК, где она встретится с Рапидом (7/14 августа).

25-летний Кучеренко в первых двух матчах в составе Данди сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По итогам прошлого сезона Данди Юнайтед занял четвертое место в чемпионате Шотландии и получил путевку в Лигу конференций.

3 августа Кучеренко может дебютировать в чемпионате Шотландии в матче против Фолкерка (3 августа).

Известно, сколько очков заработали украинские клубы в таблице коэффициентов УЕФА.