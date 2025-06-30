Известный экс-защитник Ромы Венсан Кандела, который выступал за столичный клуб с 1997 по 2005 год, поделился мнением о том, в каких линиях команде Джан Пьеро Гасперини стоит усилить конкуренцию.

«Думаю, на флангах, как на левом, так и на правом. Нам точно нужен дополнительный центральный нападающий в дополнение к Довбику. И, наконец, я бы сказал, центральный защитник, независимо от будущего Ндики и Манчини. Неприкосновенные? Никто не является незаменимым. Тренер определит элементы, которые считает центральными. Есть очень важные игроки, такие как Манчини и Дибала, но Гасперини, Массара (спортивный директор) и Раньери (советник руководства клуба) это хорошо знают», — цитирует Канделу TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Sky Sport.

За время своего пребывания в составе римлян француз провел 289 матчей, отметившись 16 забитыми мячами и 27 результативными передачами. Вместе с Ромой он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В футболке национальной сборной Франции Кандела выиграл чемпионат мира 1998 года и Евро-2000.

Стоит напомнить, что по итогам прошлого сезона Рома финишировала на пятой позиции в Серии А, набрав 69 очков. В сезоне 2025/26 клуб выступит в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Довбик может покинуть Рому.