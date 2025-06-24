Рома готовится к перестройке в атакующей линии и рассматривает возможность продажи одного из двух форвардов – Артема Довбика или Темми Абрахама.

Сезон 2024/25 выдался нестабильным для обоих нападающих, и в клубе убеждены, что одновременно удерживать обоих нецелесообразно ни с тактической, ни с финансовой точки зрения.

Новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини намерен внимательно присмотреться к каждому из нападающих, чтобы принять окончательное решение. В планах клуба оставить лишь одного из них.

RomaPress сообщает, что для Гасперини этот выбор непростой. С одной стороны, он давно проявляет интерес к сотрудничеству с Абрахамом, с другой — игровые характеристики Довбика больше соответствуют его тактическому подходу.

Украинский форвард за прошедший сезон отыграл 45 матчей, отметился 17 мячами и четырьмя результативными передачами. Абрахам также провел 45 игр, на его счету десять голов и семь ассистов.

Ранее сообщалось, что конкурент Довбика может покинуть Рому.