Бывший защитник Интер Майами, Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов назвал тренера, с которым ему было наиболее комфортно работать.

Для меня это Фонсека, потому что он и поверил в меня, и просто нравился мне и весь этот тренерский персонал. Они все были молодые, все были простые, все на позитиве. Ты мог просто подойти, пошутить с ним, за шею взять – это просто как пример.

Не было такой закрытости, как у тренеров старой школы, когда максимум: «Зайди ко мне в кабинет – там поговорим». Просто ты мог нормально с ними общаться.

Они говорили: «У нас есть времена, когда мы смеемся, а есть времена, когда нужно собраться перед важными играми – и тогда мы серьезно работаем. Но по жизни мы должны улыбаться, смеяться, наслаждаться».

Вообще, наверное, футбол Фонсеки нравился больше всего. Как говорили, что он ничего не изменил в Шахтере, мол, это команда Луческу. Да, команда, по сути, из людей Луческу была, но совсем другой подход был в тактике.

У нас были тренировки в первые месяцы – 2,5-3 часа мы просто ходили по полю. Просто тактические занятия без мяча. Были и с мячом серии, но всё равно 2,5 часа ты просто выполняешь тактическое задание. Нужно было антидепрессанты пить.

И потом после этих тренировок, этих потраченных часов ты читаешь интервью: «Да это команда Луческу, тактика Луческу – ничего нового». Для меня это было непонятно, если честно.