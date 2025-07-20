Чемпион Франции вышел на Шахтер с предложением по легионеру
Туран рассчитывает на футболиста
около 1 часа назад
Шахтер получил предложение от Сент-Этьена на грузинского защитника Георгия Гочолейшвили, сообщает Geo Team,
10-кратный чемпион Франции предложил «горнякам» 3 миллиона евро, однако украинский клуб отказался от сделки.
Шахтер установил ценник на Гочолейшвили не менее 10 миллионов евро.
24-летний футболист вернулся в Шахтер после аренды в Копенгагене: 33 матча, 1 гол, 4 ассиста, прихватив с собой титул чемпиона и обладателя Кубка Дании.
Тунисский защитник Шахтера привлек внимание Удинезе.