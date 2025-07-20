Тунисский защитник Шахтера привлек внимание Удинезе
Грам под прицелом в Италии
около 1 часа назад
Алаа Грам / фото - Шахтёр
23-летний защитник донецкого Шахтёра Алаа Грам попал в сферу интересов итальянского Удинезе. Как сообщает издание Tutto Udinese, клуб из Серии А рассматривает тунисского футболиста как вариант для усиления обороны.
Итальянцев впечатлила универсальность игрока — он может сыграть как в центре защиты, так и на правом крае.
Грам присоединился к Шахтёру летом 2023 года и имеет действующий контракт с клубом до середины 2029 года. В сезоне 2024/25 защитник провел 13 матчей в составе горняков.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется египетский Аль-Ахли, который был участником Клубного чемпионата мира. Переход Грама может состояться уже этим летом.
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