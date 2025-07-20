23-летний защитник донецкого Шахтёра Алаа Грам попал в сферу интересов итальянского Удинезе. Как сообщает издание Tutto Udinese, клуб из Серии А рассматривает тунисского футболиста как вариант для усиления обороны.

Итальянцев впечатлила универсальность игрока — он может сыграть как в центре защиты, так и на правом крае.

Грам присоединился к Шахтёру летом 2023 года и имеет действующий контракт с клубом до середины 2029 года. В сезоне 2024/25 защитник провел 13 матчей в составе горняков.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется египетский Аль-Ахли, который был участником Клубного чемпионата мира. Переход Грама может состояться уже этим летом.