22-летний полузащитник Шахтера Георгий Судаков привлек внимание нескольких клубов из Европы. Как сообщает итальянский журналист Антонио Лоботка, Наполи уже достиг предварительного соглашения с самим футболистом по условиям возможного трансфера.

Теперь неаполитанцы заняты поиском путей для заключения сделки с донецким клубом, который пока не собирается снижать стоимость игрока.

По итогам сезона 2024/25 Шахтер завершил чемпионат Украины на третьей позиции, набрав 62 очка. Судаков в прошедшей кампании провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Наполи поставил переговоры с Шахтером по поводу Судакова на паузу.