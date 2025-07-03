Универсальный игрок правого фланга Валерий Лучкевич поделился мыслями о чемпионстве Украины, завоёванном в составе киевского Динамо.

В настоящее время поддерживаю форму вместе с тренером Алексеем Долгим. Период в Динамо был очень тёплым, хотя я провёл мало времени в команде. Я не считаю, что травма помешала проявить себя, ведь пропустил лишь две недели, которые совпали с паузой на сборные.

Думаю, это чемпионство войдёт в историю, ведь команда получила третью звезду. Это важно не только для молодежи, но и для всего клуба.

В Динамо собраны очень талантливые и трудолюбивые футболисты, как опытные, так и молодые. Не хочу выделять кого-то конкретно, но молодые точно не потеряются в Европе. Мне нравится их менталитет — они понимают, что нужно развиваться не только физически, но и духовно и интеллектуально, и они это делают, – сказал Лучкевич в интервью «Украинскому футболу».