Четверо бывших игроков Оболони подписали контракты с Буковиной
Шищенко забрал футболистов с собой в Черновцы
около 1 часа назад
Черновицкая Буковина усилилась сразу четырьмя игроками, которые в прошлом сезоне выступали за киевскую Оболонь.
В состав жёлто-чёрных присоединились опорный полузащитник Вадим Витенчук (30 матчей, без результативных действий), атакующий полузащитник Виталий Груша (27 матчей, 2 гола, 2 ассиста), а также защитники Даниил Карась (29 матчей, 1 гол) и Пётр Стасюк (24 матча, 1 гол, 1 ассист).
Все футболисты уже работали под руководством Сергея Шищенко, который в июне подписал с Буковиной контракт до лета 2027 года. Вместе с главным тренером в клуб из Оболони пришли Николай Гибалюк, тренер вратарей Артём Кичак.