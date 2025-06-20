Павел Василенко

Буковина официально объявила о назначении на должность главного тренера команды Сергея Шищенко. 49-летний украинский специалист подписал контракт на два года, сообщает пресс-служба черновицкого клуба.

В сентябре 2024 года Шищенко возглавил Оболонь, которая после стартовых туров занимала последнюю позицию с единственным зачетным пунктом в своем активе. В 25 матчах под руководством специалиста «пивовары» одержали 8 побед и 7 раз сыграли вничью и в итоге финишировали на 11-м месте турнирной таблицы УПЛ.

Сезон 2024/25 Буковина завершила на седьмом месте в Чемпионской группе Первой лиги, набрав 30 очков в 22 матчах.