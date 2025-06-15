Четыре европейских гранда на три матча. Что посмотреть на Клубном чемпионате мира 15 июня?
Расписание трансляций турнира от ФИФА
около 2 часов назад
Після нічного матчу-відкриття Клубного чемпіонату світу-2025 між єгипетським Аль-Ахлі та Інтер Маямі (0:0) у неділю, 15 червня, на нас чекає одразу три матчі.
На більш звичні для європейського глядача часові слоти винесено дві гри. Для Баварію очікується легка прогулянка з Окленд Сіті. Однак кінець звичного сезону для європейців може стати причиною для сенсації. У «лігочемпіонський» час стартує супербитва між ПСЖ і Атлетико, яка дійсно вартує головного єврокубка. Чи розпочне команда, що вже оформила требл, успішний похід за черговим трофеєм?
19:00 | Баварія – Окленд Сіті. Пряма трансляція
22:00 | ПСЖ – Атлетико. Пряма трансляція
А вже вночі відбудеться матч для справжніх футбольних гурманів. Справжні бразильці зустрінуться з європейськими. Це має бути ефектна атакувальна перестрілка. Для нейтрального глядача саме те, що потрібно.
01:00 | Палмейрас – Порту. Пряма трансляція
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