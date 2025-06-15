Сергей Стаднюк

Після нічного матчу-відкриття Клубного чемпіонату світу-2025 між єгипетським Аль-Ахлі та Інтер Маямі (0:0) у неділю, 15 червня, на нас чекає одразу три матчі.

На більш звичні для європейського глядача часові слоти винесено дві гри. Для Баварію очікується легка прогулянка з Окленд Сіті. Однак кінець звичного сезону для європейців може стати причиною для сенсації. У «лігочемпіонський» час стартує супербитва між ПСЖ і Атлетико, яка дійсно вартує головного єврокубка. Чи розпочне команда, що вже оформила требл, успішний похід за черговим трофеєм?

🏆 #FIFACWC 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🔴⚪️



Heute starten wir mit unserem ersten Gruppenspiel gegen Auckland City in das Turnier 👊



📺 https://t.co/y9SfVUhzg3 👈@FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/wFhpDYQOyn | #FIFACWC | #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/vCp4IlrGiQ — FC Bayern München (@FCBayern) June 15, 2025

Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. pic.twitter.com/HxmY7CPugg — Atlético de Madrid (@Atleti) June 15, 2025

А вже вночі відбудеться матч для справжніх футбольних гурманів. Справжні бразильці зустрінуться з європейськими. Це має бути ефектна атакувальна перестрілка. Для нейтрального глядача саме те, що потрібно.