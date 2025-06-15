Павел Василенко

В первом матче нового формата Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 египетский гранд Аль-Ахли сыграл вничью с американской командой Интер Майами – 0:0. Хотя зрители на стадионе Hard Rock в Майами увидели несколько многообещающих моментов, включая нереализованный пенальти Трезеге, счет остался неизменным, и обе команды заработали по одному очку.

После девяноста минут и пяти минут добавленного времени первый матч нового формата Клубного чемпионата мира между Аль-Ахли и Интер Майами завершился нулевой ничьей. Обе команды набрали по одному очку, и их шансы на выход в финал остаются открытыми.

Наиболее важный момент матча возник на 43-й минуте, когда судья указал на пенальти для Аль-Ахли. Игрок сборной Египта Трезеге подошел к мячу, но не реализовал пенальти, упустив лучшую возможность выйти вперед.

Интер Майами, который лидировал по владению мячом (55% на 45%), также имел несколько хороших моментов в матче, но, как и их соперник, не смог преодолеть внимательную оборону и вратарей. Американская команда также имела преимущество по угловым ударам (10:4), но не смогла превратить их в голевые моменты.

В компенсированное время он отбил многообещающий удар аргентинского нападающего Интер Майами Лионеля Месси в перекладину.

«Правда в том, что мы могли решить результат поединка во втором тайме. В следующих матчах нам придется делать то, что мы делали после перерыва, потому что с такой игрой мы можем играть на равных с любой командой», – сказал тренер Интер Майами Хавьер Маскерано.

Интер Майами встретится с Порту в следующем групповом матче, а Аль-Ахли сыграет с бразильской командой Палмейрас. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. В клубном чемпионате участвуют 32 команды, а чемпионат мира завершится финальным матчем 13 июля.

Клубный чемпионат мира, 1-й тур

Группа А

Аль-Ахли – Интер Майами – 0:0