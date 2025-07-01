Сергей Стаднюк

Защитник Игорь Курило, полузащитник Дмитрий Кравченко и вингер Андрей Чирук покинули Металлист 1925. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Курило присоединился к харьковскому клубу в июле 2022 года и с тех пор провел 48 матчей. В них защитнику удалось отметиться пятью результативными передачами.

Кравченко был частью Металлиста 1925 с сентября 2020 года. За этот период он сыграл 44 поединка и забил два мяча.

Чирук пополнил состав команды в августе 2022 года. В форме харьковчан футболист провел 33 матча, записав на свой счет один гол и два ассиста.

Металлист 1925 благодарит игроков за время, проведенное в клубе, вклад в развитие нашей команды и желает успешного продолжения карьеры. Металлист 1925

Ранее нападающий Алексей Сидоров покинул Колос. Он принадлежит Металлисту 1925 и может вернуться в харьковский клуб.