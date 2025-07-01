Сергей Стаднюк

Нападающий Алексей Сидоров покинул Колос. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок арендного соглашения с харьковским Металлистом 1925 завершился. Пока неизвестно, вернется ли 24-летний футболист к харьковчанам или ему будут искать новый клуб.

Его контракт с Металлистом 1925 рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро. Команда сейчас находится на сборах в Австрии, а в составе есть только два нападающих – Мба и Овусу.

Форвард присоединился к команде из Ковалевки во второй части сезона 2024/25. За нее провел 9 матчей и отметился двумя голами.

Спасибо Алексею за сотрудничество и желаем удачи в дальнейшей карьере! ФК Колос

Ранее Металлист 1925 уверенно обыграл европейскую команду в дебютном матче за нового тренера Младена Бартуловича.