Чорноморец объявил первых новичков, которые будут возвращать Одессу в УПЛ.
Команду усилили трое игроков
16 минут назад
Фото - ФК Черноморец
Черноморец на клубных ресурсах сообщил, что к составу команды присоединились опытные игроки: 26-летние полузащитники братья-близнецы Иван и Николай Когуты и 29-летний левый защитник Александр Осман.
Братья Когуты последние два сезона провели в Левом Берегу, а Александр перешел в Черноморец из Оболони.
Черноморец по итогам прошлого сезона финишировал последним. За 30 туров одесситы набрали 23 очка.
В Черноморце официально подтвердили назначение известного голкипера в тренерский штаб.