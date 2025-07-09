Грузинский вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили следующий сезон проведет во французском Меце, об этом сообщает портал Geo Team.

По данным источника, 24-летний полузащитник уже достиг соглашения с клубом из Лиги 1. Ожидается, что 10 июля игрок прибудет во Францию для прохождения медосмотра и подписания всех необходимых документов.

Сделка будет оформлена в формате аренды сроком на один год. В следующем сезоне Мец будет выступать в элите французского футбола.

Прошлый сезон Цитаишвили провел в аренде в испанской Гранаде, где в рамках Сегунды сыграл 36 матчей, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.

Контракт игрока с Динамо рассчитан до конца июня 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около двух миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трансфер легионера в Динамо на грани срыва.