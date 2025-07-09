Цитаишвили продолжит карьеру в клубе Лиги 1
Футболист Динамо будет выступать за Мец на правах аренды
43 минуты назад
Грузинский вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили следующий сезон проведет во французском Меце, об этом сообщает портал Geo Team.
По данным источника, 24-летний полузащитник уже достиг соглашения с клубом из Лиги 1. Ожидается, что 10 июля игрок прибудет во Францию для прохождения медосмотра и подписания всех необходимых документов.
Сделка будет оформлена в формате аренды сроком на один год. В следующем сезоне Мец будет выступать в элите французского футбола.
Прошлый сезон Цитаишвили провел в аренде в испанской Гранаде, где в рамках Сегунды сыграл 36 матчей, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.
Контракт игрока с Динамо рассчитан до конца июня 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около двух миллионов евро.
Ранее сообщалось, что трансфер легионера в Динамо на грани срыва.