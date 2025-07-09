Переход вингера Зиры Салифу Сумы в киевское Динамо оказался под угрозой срыва из-за высоких финансовых требований азербайджанской стороны.

По информации портала Идеальное Динамо, 21-летний гвинейский футболист отказался от предложений других клубов, чтобы продолжить карьеру в Украине и получить шанс сыграть в Лиге чемпионов. Переговоры между клубами уже состоялись, однако Зира внезапно решила повысить цену трансфера и теперь рассчитывает получить около одного миллиона евро за своего игрока.

Азербайджанская команда намерена задействовать Салифу в еврокубках, рассчитывая таким образом увеличить его рыночную стоимость. Однако такой подход может подтолкнуть Динамо к полному разрыву переговоров. Сам футболист уже давно выразил желание присоединиться к киевскому клубу и надеется на скорейшее достижение соглашения между сторонами.

В сезоне 2024/25 Сума провел за Зиру 41 матч во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав семь результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футболисты Динамо подрались на тренировке.