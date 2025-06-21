Цыганик вынес собственный вердикт молодежке после вылета с Евро-2025
Команда Мельгоси не вышла из группы
21 минуту назад
Журналист Игорь Цыганик оценил игру молодежной сборной Украины на Евро-2025.
Вылетели… я рассчитывал на большее, потому что считаю, что эта команда могла сыграть намного лучше! Много вопросов к тренерскому штабу - команда играла очень академично и ничем особенным не удивила! Моменты создавались за счет индивидуальных действий футболистов! Вторые таймы сыграли хуже, чем первые во всех матчах! Жаль… А испанцы должны идти на выход, по моему мнению!, - написал Цыганык в Instagram.
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Ранее своими мыслями по поводу игры поделился главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса.
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