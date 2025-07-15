Блогер и телеведущий Игорь Цыганык на своем YouTube-канале дал оценку трансферной кампании "Динамо", у которого уже сорвалось несколько переходов.

Сейчас заманить в Украину, особенно в Киев, иностранного футболиста, это очень сложно. Нужно переплачивать в несколько раз, но они не хотят сюда ехать. И это нормально. Сейчас мы должны воспитывать своих футболистов, у нас другого выхода нет.

Если Динамо попадет в Лигу чемпионов, то там можно о чем-то говорить. Это экономическая сторона, там 30 миллионов получит Динамо за участие и можно ими распорядиться. А зачем сейчас тратить деньги на непонятных футболистов, если можно их воспитать?

Конечно, если бы не было войны, то возможно некоторые футболисты никогда бы не играли в Динамо. Но есть то, что есть. И мы должны ждать прогресса от того, что есть, - рассказал Цыганык.