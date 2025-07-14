Динамо теряет кадры перед стартом в ЛЧ
Травма несерьезная
около 1 часа назад
Александр Тимчик / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник Динамо Александр Тывчик временно выбыл из тренировочного процесса, сообщает «ТаТоТаке».
Футболист вряд ли примет участие в завтрашней игре против Корвинула, и пока неизвестно, как это скажется на его подготовке к матчам квалификации Лиги чемпионов.
Второй квалификационный этап Лиги чемпионов пройдет 22/23 и 29/30 июля. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий отборочный раунд, а проигравший продолжит борьбу в Лиге Европы с той же стадии.