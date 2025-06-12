33-летний полузащитник из Бельгии Кевин Де Брюйне прибыл в Италию, где намерен завершить переход в состав нового чемпиона Серии А Наполи.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сразу после прилета в Рим игрок отправится на медицинское обследование.

Ожидается, что Де Брюйне присоединится к неаполитанцам в статусе свободного агента. Стороны договорились о двухлетнем контракте с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Кевин решил покинуть Манчестер Сити после десятилетия, проведенного в английском клубе. За это время он принял участие в 422 поединках, отметившись 108 голами и 177 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Наполи достиг принципиальной договоренности с Судаковым.