Де Брюйне признался, почему выбрал Наполи после 10 лет в Ман Сити
КГБ столкнулся с новым вызовом
14 минут назад
Полузащитник Наполи и сборной Бельгии Кевин Де Брейне рассказал, что подтолкнуло его принять предложение чемпиона Италии. Его слова приводит City Xtra.
Я так долго играл в Премьер-лиге, но в итоге решил уехать из Англии. Случилось то, что случилось, однако моя связь с «Манчестер Сити» сохранится навсегда. В сложившейся ситуации я решил, что пришло время для нового вызова. Передо мной открылась захватывающая возможность продолжать выступления на высшем уровне в Италии, — рассказал Де Брюйне.
Де Брейне играл за Манчестер Сити с 2015 по 2025 годы: 422 матча за «горожан», забив 108 голов и отдав 177 результативных передач.