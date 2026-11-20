Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби поддержал украинского вингера Михаила Мудрика, который перед переходом в лондонский клуб отбыл 20-месячную дисквалификацию в допинговом деле.

По словам специалиста, которые приводит Football.London, только сам футболист знает, через что ему пришлось пройти во время отстранения. Де Дзерби считает, что Мудрик не нес ответственности за эту ситуацию, а сейчас стремится работать и играть в футбол.

Мы не можем представить, через что ему пришлось пройти. Лишь Мудрик знает, какой была эта ситуация. Футболист хочет играть и работать. Думаю, он не нес ответственности за эту часть ситуации. Его главная внимание сосредоточена на футболе.

У него есть отличная возможность играть вместе с нами, ведь Тоттенхэм — большой клуб. Его тренер очень хорошо знает его стиль игры и полностью доверяет ему. Мудрик должен направить своё внимание в правильное русло. Он усердно работает, чтобы восстановиться и вернуться к игре как можно быстрее.