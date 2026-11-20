Директор по развитию Карпат Андрей Тлумак прокомментировал интервью вингера Тоттенхэма Михаила Мудрика журналисту Дмитрию Гордону, в котором футболист выразил претензии к УАФ.

Сомнения у Тлумака вызвал момент выхода разговора и причины, по которым Мудрик решил публично говорить о своих проблемах после выступления сборной Украины в Лиге наций. Он также предположил, что в создании впечатления о беспорядке в национальной команде мог быть заинтересован кто-то другой.

Знаете, мне интересно, почему это интервью появилось именно сейчас, когда о Мудрике из-за его допинг-скандала и травм уже начали забывать? Почему Михаил решил публично обвинить УАФ в своих проблемах после неудачи национальной сборной Украины в Лиге наций? Ведь после длительной дисквалификации он и его представители так и не нашли никакого компромата на УАФ в этом деле. Более того, уже было подписано мировое соглашение с WADA и английской футбольной ассоциацией, и в этой печальной истории уже была поставлена точка.

Возможно, появился еще кто-то, заинтересованный в предположении, что в расположении национальной сборной царит беспорядок и Мудрика банально для этого использовали? Мне кажется, что в этой истории рано или поздно появится конкретика.

На данный момент сложно сказать, повредит ли это интервью Мудрику вернуться в главную команду страны. Прежде всего, еще неизвестно, горит ли он желанием выступать за сборную. Во-вторых, нужно время, чтобы набрать боевую спортивную форму после травм, которые упорно преследуют Михаила. Поэтому ничего не остается, как ждать новостей из Англии, где украинец защищает цвета Тоттенхэма. Вот когда на клубном уровне уже все будет в порядке, только тогда можно будет оценивать шансы Мудрика снова оказаться в поле зрения главного тренера нашей сборной Андреа Мальдеры, – заявил Тлумак в интервью Sport.ua.