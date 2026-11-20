Сергей Разумовский

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби отреагировал на слова Михаила Мудрика о его прежней мечте играть за Арсенал. Наставник поддержал украинского вингера и подчеркнул, что теперь тот представляет Тоттенхэм.

Тему затронули после интервью Мудрика журналисту Дмитрию Гордону. В разговоре футболист признался, что мечтал о переходе в Арсенал – принципиального соперника «шпор». Это заявление вызвало критику части болельщиков в сети.

Как передает Football.London, Де Дзерби отметил, что понимает слова украинца. В то же время итальянский специалист назвал Мудрика хорошим человеком и футболистом, который в последние годы много натерпелся из-за обстоятельств карьеры.

Да, я это понимаю. Но Мудрик — хороший парень и хороший футболист. В последние годы он много натерпелся из-за обстоятельств. У него есть только одна задача — демонстрировать свои качества на футбольном поле. Сейчас он играет за «Тоттенхэм». «Тоттенхэм» — такой же большой клуб, как и другие. Роберто Де Дзербі

Де Дзерби также сообщил, когда Мудрик сможет вернуться на поле после травмы.