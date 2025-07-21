Голкипер итальянской Фиорентины Давид де Хеа в интервью изданию Cronache рассказал о том, как проходил его год без клуба после увольнения из Манчестер Юнайтед в 2023 году. В составе итальянского клуба он оказался уже в 2024-м, подписав контракт на правах свободного агента.

– Я жил между Мадридом и Манчестером. Когда мне захотелось вернуться к тренировочному процессу и набрать форму, я начал искать тренера вратарей, который мог бы мне помочь. Мне порекомендовали Крэйга Эллисона, и с первой же тренировки мы нашли общий язык.

У нас сложились великолепные отношения, он – феномен как человек и как тренер, я его обожаю. Так зародилась дружба. Он помог мне в тот период перерыва: я часто тренировался, мы проводили много времени вместе, и мне повезло общаться с таким классным парнем. В течение этого года, который стал для меня особенным — с учетом того, что я играл на высоком уровне 15 лет — я тренировался на базе сборной Испании и даже на поле пятого дивизиона в Англии. Думаю, этот перерыв пошел мне на пользу и морально, и физически: я немного пресытился футболом.

В итоге, провести 13 лет в Манчестере — это нелегко... Я почувствовал, что настало время взять паузу. Это был чудесный год, проведенный с семьей: я видел их чаще, чем с того момента, как стал профессионалом. К тому же я встретил таких людей, как Крэйг, которые помогали мне на этом пути. Я интенсивно тренировался, и с самого начала в Фиорентине это дало результат. Я чувствовал, что все еще могу конкурировать на очень высоком уровне.