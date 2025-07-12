Фиорентина официально объявила о назначении Стефано Пиоли главным тренером команды. 59-летний итальянский специалист заключил контракт до лета 2028 года.

Последним местом работы Пиоли был саудовский Аль-Наср, который он возглавлял с сентября 2024 года. До этого наставник в течение пяти лет работал с Миланом, с которым в 2022 году завоевал чемпионский титул в Серии А.

Это не первый опыт Пиоли во Флоренции — он уже тренировал Фиорентину с 2017 по 2019 год. Теперь же специалист возвращается в знакомый клуб с амбицией вывести фиалок на новый уровень.