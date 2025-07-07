Бывший звёздный полузащитник, а ныне спортивный директор Барселоны Деку поделился мнением о том, кто из трёх легендарных футболистов — Лионель Месси, Криштиану Роналду или Роналдиньо — произвёл на него наибольшее впечатление.

47-летний португалец имел возможность играть с Месси и Роналдиньо в Барселоне, а также выступал вместе с Роналду в составе национальной сборной Португалии.

— Я выступал в одной команде с юными Месси и Роналду, но если нужно выбрать кого-то одного, то я назову Роналдиньо. Он был лучшим из всех, с кем мне довелось играть. Его техника... Вау. Он делал то, что не мог никто другой, — приводят слова Деку испанские СМИ.

Напомним, Деку защищал цвета Барселоны с 2004 по 2008 год, а в 2021-м вернулся в клуб как скаут. С лета 2023 года он занимает должность спортивного директора.

Также, Деку высказался о Ламине Ямале.