Деку: «Будет ли Ямаль лучшим в мире, зависит от него самого»
У молодого таланта Барселоны большое будущее
около 1 часа назад
Спортивный директор Барселоны Деку высказался о потенциале юного таланта каталонского клуба Ламина Ямаля.
Ламін — феномен. Станет лучшим в мире — зависит от него. В ближайшие несколько лет он будет бороться за чемпионство с Реалом в составе Барсы, и это лучшее место для борьбы, лучший сценарий. То же самое можно сказать и о сборной Испании, которая будет блистать на крупных турнирах, так как она очень сильна, — сказал функционер.
Деку также сравнил начало карьеры Ямаля с дебютом Неймара:
Начало карьеры Ламина очень похоже на Неймара. Жизнь помогла ему стать тем, кем он является. Сейчас на нем больше ответственности, но он еще очень молод. Когда ему будет 30, он будет делать то, что делают 30-летние.
В Барселоне уже предприняли шаги, чтобы сохранить игрока: контракт Ламина Ямаля продлен до 2031 года. Руководство клуба уверено — будущее блаугранас тесно связано именно с этим игроком.
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